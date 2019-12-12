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Kuyumcuyu soyan hırsızlar: "Zevk için yaptık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Bursa’da kuyumcudan 20 bin liralık altın çalan hırsızlar, adliyeye sevk edildi.

Bursa’da kuyumcudan 20 bin liralık altın çalan hırsızlar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna ’’Zevk için yaptık’’ yanıtını verdi.
Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde kuyumcuda keşif yapan 2 şahıs gecede kepengin üzerindeki havalandırma camından kuyumcuya girerek 20 bin liralık altını alıp kayıplara karıştı. Sabah dükkanı açmaya gelen iş yeri sahibi, soyulduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iki kişinin önce dükkanın önünde etrafı incelediği, sonra ortadan kaybolduğu görüldü. Bir süre sonra iki şüphelinin tekrar iş yerinin önüne geldiği, içlerinden birinin eğildiği ve arkadaşının sırtına basarak kuyumcu dükkanının üstündeki pencereye tırmandığı görüldü. Yarım saat sonra içeri giren şüphelinin atlayarak dükkandan çıktığı ve etrafı kolaçan eden arkadaşının da arkasından giderek ortadan kaybolduğu görüldü. Ekipler, eşgalini belirledikleri M.S., S.A. ve M.K.’yı çalınan ziynet eşyaları ile birlikte ikametlerinde yakaladı. Osmangazi Suç Önleme Büro ekipleri, 20 bin liralık çalıntı ziynet eşyasından geriye kalan 9 bin liralık altınla birlikte şüphelileri emniyete getirdi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Zevk için yaptık’’ cevabını verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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