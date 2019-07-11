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Kuyumcuyu soymaya kalkışan şüpheliler adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

ADANA'da, av tüfeğiyle kuyumcu Hacı Ali Menekşe'yi (66), soymak isteyen Ümit Ç.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, av tüfeğiyle kuyumcu Hacı Ali Menekşe'yi (66), soymak isteyen Ümit Ç. (26) ile ona yardım eden Eren T. (25) ve Gani K. (21), adliyeye sevk edildi. Seyhan ilçesindeki İbo Osman Caddesi'ndeki Hacı Ali Menekşe'ye ait kuyumcu dükkanına 8 Temmuz'da av tüfeğiyle gelen Ümit Ç. (26) vitrindeki altınları istedi. Aynı anda ruhsatlı silahını çeken Menekşe, "Ben emekli askerim, gençliğine yazık. Burada benden altın alamazsın. Sen de ben de silahlıyız. Ya sen beni vuracaksın ya da ben seni. Bir altın için beni mi öldüreceksin? Hadi gel, vazgeç şu işten. Ne derdin varsa oturup konuşalım" dedi. Ümit Ç.'yi nasihatleriyle ikna eden Menekşe, polisi arayıp durumu bildirdi. Polis ekipleri gelirken, Menekşe av tüfeğinin namlusundaki fişekleri de doldur-boşalt yaparak çıkarttı. Ümit Ç. olay yerine gelen polislere, " Bir süredir işsizdim. Hastayım ve ameliyat olmam gerekiyordu. Ben de arkadaşlarımla birlikte kuyumcu soymaya karar verdim. 3-5 altın alıp çıkacaktık. Çok pişmanım" dedi. Olayın ardından Ümit Ç.'ye yardım eden Eren T. ve Gani K. da kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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