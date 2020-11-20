HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyumcuyu vuran gözü dönmüş gaspçılar yakalandı

Kuyumcuyu vuran gözü dönmüş gaspçılar yakalandı

20.11.2020 11:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de bir kuyumcunun 120 bin TL’sini gasp edip silahla yaralayan zanlılar yakalandı.Geçtiğimiz perşembe günü Sancaktepe’de bir kuyumcuya giren motosiklet kasklı ve silahlı bir kişi, kendisine engel olmak isteyen kuyumcunun oğlunu vurduktan sonra 120 bin TL değerinde altınını çalarak kayıplara karışmıştı.

Sancaktepe’de bir kuyumcunun 120 bin TL’sini gasp edip silahla yaralayan zanlılar yakalandı.
Geçtiğimiz perşembe günü Sancaktepe’de bir kuyumcuya giren motosiklet kasklı ve silahlı bir kişi, kendisine engel olmak isteyen kuyumcunun oğlunu vurduktan sonra 120 bin TL değerinde altınını çalarak kayıplara karışmıştı. Kolundan yaralanan kuyumcunun oğlu hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemeler sonucu olayı gerçekleştiren şahsın kapının önünde kendisini bekleyen suç ortağının kullandığı motosiklete binerek oradan ayrıldığı ve bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra 2 kişiyle buluşup bir başka otomobile binerek kayıplara karıştığı belirlendi. Ekipler, bu görüntüler üzerindeki çalışmaların ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gasp Büro Amirliği dedektifleri, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 4 gün süren çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen Rafettin A. (45), Özay E. (30), Özel E. (35) ve Ali M. (32) Çekmeköy’de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Silah ve bilezikler ormanda bulundu
Şüphelilerin olay günü motosikleti bıraktıktan sonra 4 kişi birlikte bindikleri otomobilin kiralık olduğu, kuyumcudan çaldıkları bileziklerin bir kısmını bozdurup kiraladıkları aracın ücretini ödedikleri ortaya çıktı. Olayda kullanılan susturuculu tabanca ve bir miktar bilezik ise Ömerli’de ormanlık alanda bulundu.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin daha önceden suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili paylaşım

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Trafikte terör estirmişti! Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer'den kritik 'seyahat kısıtlaması' değerlendirmesi

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Taksiciden şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

Şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

TEM'de çekici dehşeti! Onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu

TEM'de çekici dehşeti! 'Abi bunun kafası güzel'

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.