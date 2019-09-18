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Kuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarılabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mut ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvalla kuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarıldı. Koruma altına alınan minik köpeğe ‘Mucize’ adı verildi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvalla kuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarıldı. Koruma altına alınan minik köpeğe ‘Mucize’ adı verildi.

Mut İlçesi Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kuyunun içine girerek yavruları bulundukları kuyudan çıkardı. Köpeklerin içine konulduğu ve ağzı sıkıca bağlanan çuval kuyudan çıkarılınca yürekleri sızlatan görüntüler yaşandı. Çuvalın içini açan itfaiye ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çuvalın içine atılmış 4 kardeş yavrudan 2’si ölü olarak bulundu. Acı içinde inleyen diğer iki yavru ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Günlerce aç kalmış yavrulara yine ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yakındaki bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içiren ekipler, ardından yavruları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Ancak yavru köpeklerden biri de burada öldü. Hayatta kalan tek yavru köpeğe, 'Mucize' adı verildi. Bakım ve tedavisi devam eden Mucize, kısa sürede bakımevinin gözbebeği oldu. Tüm yaşadıklarına rağmen hayata sımsıkı tutunan Mucize, bakım ve tedavileri tamamlandıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşmak için kendisini sahiplenecek aileyi bekleyecek.

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