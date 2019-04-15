Kuyuya atıldığı sanılan 17 kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir bahçede sulama amacıyla açılan 2,5 metre derinlikteki su kuyusunda, 19 kaplumbağa bulundu. İtfaiye ekibi, kaplumbağaları kuyudan çıkartarak araziye bırakırken, 2'sinin öldüğü belirlendi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 2,5 metre derinliğindeki su kuyusu içinde geçen cuma günü çok sayıda kaplumbağa görenler, itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan bir ekip, içinde bir miktar su bulunan kuyunun yanına sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekip, üzüm bağının sulanması için açılan ancak kapatılmayan kuyuda, 19 kaplumbağa olduğunu gördü. İtfaiye ekibi merdivenle kuyuya inip, kaplumbağaları dışarı çıkardı. Hayvanlardan 2'sinin telef olduğu anlaşıldı, diğerleri ise sağlık durumları iyi olduğu için araziye salındı. Mehmet Ekip Ersoy Mahalle Muhtarı Mehmet Ahilik, kaplumbağaları görünce itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "Çok sayıda kaplumbağa kuyuyu içinde görünce şaşırdık. İtfaiye yaşayanları çıkardı" dedi.

