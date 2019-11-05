HABER

Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

KONYA'da üniversite öğrencisi  Abdullah Ü.(21), boş su kuyusuna atlayarak intihara kalkıştı.

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da üniversite öğrencisi Abdullah Ü.(21), boş su kuyusuna atlayarak intihara kalkıştı. Pişman olup polisi arayan genç, konum bildirmesi ile bulunarak kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Camiikebir Mahallesi Tavus Baba Sokak'ta meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Abdullah Ü., polisi arayıp intihar amaçlı su kuyusuna atladığını belirtip, telefonu kapattı. Bunun üzerine alarma geçen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verdi. Ardından kuyunun yerini belirlemek için Abdullah Ü. ile telefonla temasa geçen polis, bulunduğu bölgenin belirlenmesi için konum atmasını söyledi. Bu sırada polis ve itfaiye ekipleri de bölgedeki su kuyularını bulup, tekrar kontrol etmeye çalıştı. Bölgede arama yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, atılan konum sayesinde ıssız bölgedeki kuyuyu buldu. Orada bulunan ağaç dalını uzatarak Abdullah Ü.'yü yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kuyudan çıkarttı.
'NASIL DÜŞTÜM BİLMİYORUM'
Yaklaşık 4 saat kuyuda kaldığı öğrenilen Abdullah Ü., gazetecilerin kuyuya nasıl düştüğü sorusuna, ''Nasıl düştüğümü hatırlamıyorum'' cevabını verdi. Abdullah Ü.. polise, sabah yatağından kalktığında kendisini iyi hissetmediğini, ekonomik ve ailevi sorunları nedeniyle kuyuya atladığını belirterek, ''Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" dedi.
Abdullah Ü., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Abdullah Ü.'nün birkaç gün önce de bir arkadaşına sosyal medyadan intihar edeceğini belirten mesaj atıp, bunu paylaşmasını istediği belirlendi. Arkadaşı tarafından paylaşılan mesajında, anne ve babasının dünyanın en iyi insanı olduğunu, 14 yaşından itibaren hep bir şeyleri sorguladığını, bugüne kadar yaptığı birçok işte başarı elde edemediğini ve bu süreçle ekonomik olarak edindiği borçların adeta bir dağ oluşturduğunu yazdığın görüldü. Abdullah Ü. mesajının son bölümünde ise ''Siz siz olun bu hayatın tadını çıkarın. Ama öncesinde bu hayatı kendinize cehennem etmemeyi öğrenin. Hakkınızı helal edin'' diye yazdığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
4 yıl sonra ‘dördüz’ lerin doğum gününü kutladılar4 yıl sonra ‘dördüz’ lerin doğum gününü kutladılar
'Palamut' diye tombik satıyorlar'Palamut' diye tombik satıyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii inşaatında son durum! Havadan fotoğraflandı

Taksim Camii'nde sona doğru!

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 94 kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! Soykırımı tanımışlar

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! 1965'te tanımışlar

Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.