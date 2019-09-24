HABER

Kuyuya düşen boğayı, AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen boğayı, AFAD kurtardı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezindeki Soğukpınar mevkisinde, su kuyusuna düşen boğayı fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen AFAD görevlileri, boğanın gövdesine halat bağladı. Ardından da boğa iş makinesiyle çekilerek, kuyudan çıkartıldı. Boğa, sahibi Murat Baykal'a teslim edildi. Baykal, ekiplere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kuyuya düşen boğayı, AFAD kurtardıKuyuya düşen boğayı, AFAD kurtardıKuyuya düşen boğayı, AFAD kurtardı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
TCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya verecekTCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya verecek
İstanbul'da hissedilen  deprem, Silivri ve Büyükçekmece'de okullar boşaltıldı (2)İstanbul'da hissedilen  deprem, Silivri ve Büyükçekmece'de okullar boşaltıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.