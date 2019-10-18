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Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kapağı açık rögara düşen kaz, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kapağı açık rögara düşen kaz, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
İzmir- Ankara yolunun Turgutlu çıkışındaki alışveriş merkezinin yakınında bulunan kaldırımdan geçenler, kapağı rögardan ses duydu. Merak ederek, rögara bakanlar, kazın düştüğünü görüp, itfaiyeden yardım istedi. 1 metre derinliğindeki rögara inen itfaiye eri, özel aparatla yakaladığı kazı çıkardı. Yakındaki evin bahçesinden kaçtığı belirlenen kaz, sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, benzer durumun yaşanmaması için rögarın açık olan kapağını kapatarak, olay yerinden ayrıldı.

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Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardıKuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardıKuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardıKuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı

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