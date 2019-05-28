HABER

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Denizli’de kullanılmayan boş su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de kullanılmayan boş su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatırken keçilerinden birinin olmadığını fark eden Ramazan Fidangül durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olaya müdahale ederek, kurtarma çalışması başlattı. Ardından ekipler merdiven ve halat yardımı ile kuyuya inerek yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası hayvanı düştüğü yerden halat yardımı ile kurtarmayı başardı. Ardından keçi, sahibi Fidangül’e teslim edildi. Keçisini alan Fidangül ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.