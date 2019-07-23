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Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen kedi,  itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Develi ilçesi Millidere Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla 3 metrelik boş kuyuya inen itfaiye görevlisi, kediyi alıp, yukarı çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, koşarak olay yerinden uzaklaştı.
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Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardıKuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardıKuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardıKuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı

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