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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Lüleburgaz’a bağlı Ayvalı köyünde 3 gün önce anız yangının çıktığı arazide, 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, köylüler tarafından tesadüfen fark edildi. İçinde su bulunmayan kuyuda 3 gündür kurtarılmayı bekleyen köpeği çıkaramayan köylülerin ihbarı üzerine Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ip yardımı ile indikleri kuyudaki köpeği çıkardı. Aç ve susuz kaldığı belirlenen köpek, yiyecek ve su verildikten sonra Lüleburgaz Belediyesi veterinerlik birimine götürüldü.

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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardıKuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

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