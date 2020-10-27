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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.Olay, Binteleper mevkisinde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Binteleper mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uysal’a ait köpek dengesinin kaybederek su kuyusuna düştü. Köpeğini düştüğü kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Uysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü kuyudan çıkardı.
Köpek sahibine teslim edilirken Uysal itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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