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Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Denizli’de yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Denizli’de yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler köpeği kurtardıktan sonra yavrularına kavuşturdu.
Güney ilçesi Çorbacılar Mahallesi’nde bir köpek 5 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Çevredekiler köpeği kendi imkanlarıyla çıkarmaya uğraştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler kuyuya merdiven dayayarak mahsur kalan köpeği kurtardı. Düşmenin etkisiyle herhangi bir yara almayan köpeğin karnını doyuran ekipler sonrasında köpeği yavrularına kavuşturuldu.

Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

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