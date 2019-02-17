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KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA   Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Esentepe  Mahallesi'nde  bulunan eski  su kuyusuna köpeğin düştüğü görenler, durumu İtfaiye kiplerine  bildirdi.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeğin düştüğü görenler, durumu İtfaiye kiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, oldukça dar olan yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için büyük çaba harcadı. Köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin çalışmaları
-Kurtarılma anı
-Genel ve Detay Görüntüler
-röpottaj

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