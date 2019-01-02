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Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

Van'da yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden halat ve çarşaf yardımıyla çıkartıldı

Van'ın Özalp ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan eski su kuyusundan bir köpeğin sesinin geldiğini duyan İmdat Topçu, durumu AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi.

AFAD ekipleri, ağzının bir kısmı kapatılan ve bir insanın geçemeyeceği kadar dar olan kuyuya, halata bağlanmış ve içerisinde köpek maması bulunan çarşaf sarkıttı.

Mamayı yemek için çarşafın üzerine gelen köpek yavrusu, ekiplerce yukarı çekildi.

Aç ve donmak üzere olduğu belirlenen köpek, battaniyeye sarılarak veteriner muayenesinin ardından AFAD İl Müdürlüğüne getirildi.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Hıdır Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok titiz bir çalışma yürüterek köpeği kurtardıklarını anlattı.

Köpeği çıkardıkları kuyunun yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğunu belirten Akyol, "Yavru köpeği çıkardığımızda açtı ve çok titriyordu. Battaniye sararak merkeze getirdik. Köpek Eğitim Merkezi sorumlusu arkadaşımıza teslim ettik. Arama kurtarma köpeği olma özelliğine sahipse yetiştirilir. Yoksa belediyemizin hayvan barınağına teslim edeceğiz." dedi.

Arama kurtarma köpek eğitmeni Niyazi Özbek ise köpeğe çeşitli testler uyguladıklarını ifade ederek, "Arama kurtarma köpeği olmaya uygun değil. Fakat çok iyi bir çoban köpeği olur. Biraz yetiştirildikten sonra ona iyi bakacak bir köylümüze vereceğiz." diye konuştu.

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