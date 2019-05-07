Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı CANKUR ekibi, 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen kuzuyu kurtardı.

Ceyhan ilçesindeki Büyükmangıt Mahallesinde Murat Kaya’ya ait kuzu evin arka bahçesinde bulunan kuyuya düştü. Kuzusunu kuyudan kendi olanaklarıyla çıkaramayan Murat Kaya, Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi’ne haber verdi. Hızla olay yerine intikal eden CANKUR ekibi, kuyudaki kuzuyu bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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