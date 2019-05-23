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Kuyuya düşen oğlağı itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Konya'da yaklaşık 21 metre derinliğindeki kuyuya düşen oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaklaşık 21 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karasınır Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Turgay Ertem, yavruları olan keçisinin göğsünde süt biriktiğini fark etti. Bunun yavrulardan birinin kaybolmasından kaynaklandığını anlayan Ertem, oğlağı aramaya başladı. Ertem, bir süre sonra Bağlar Mevkisi'ndeki su kuyusundan oğlak sesi geldiğini fark etti.

Ertem, kuyunun derin olması sebebiyle itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içerisinde bir miktar su bulunan yaklaşık 21 metre derinliğindeki kuyudan oğlağı çıkardı.

Kuyuya 3 gün önce düştüğü tahmin edilen oğlağın, su üzerindeki ağaç parçalarının üzerine çıkarak hayatta kalmayı başardığı bildirildi.

Sağlıklı olduğu gözlenen oğlak, sahibine teslim edildi.

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Güneysınır ilçesi Konya Konya itfaiyesi kurtarma Oğlak

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