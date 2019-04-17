Kuyuya düşen oğlak için seferber oldular

Şanlıurfa'da foseptik kuyusuna düşen oğlak, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir saatte kurtarıldı.

Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Aşağıgöbekli Mahallesi'nde Hüseyin Dağdeviren'e ait oğlak, yaklaşık 40 metre derinliğindeki foseptik kuyusuna düştü.

Mahalle sakinlerinin uzun süren uğraşlarına rağmen kuyudan çıkarılamayan oğlak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip ve çevredeki vatandaşların da desteğiyle bir saatlik çalışmanın ardından oğlağı kurtardı.

İtfaiye hortumuyla yıkanan oğlak, daha sonra sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Dağdeviren, yardımlarından dolayı itfaiye ve vatandaşlara teşekkür etti.

