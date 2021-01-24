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Kuyuya düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

24.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek için su kuyusunun dubasına çıkan ve dengesini kaybederek kuyuya düşen vatandaşı itfaiye kurtardı.Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberkamara Mahallesi yolu üzerinde Fadime Uzun, ağaç dalını kesmek için su kuyusunun kenarındaki dubaya çıktı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek için su kuyusunun dubasına çıkan ve dengesini kaybederek kuyuya düşen vatandaşı itfaiye kurtardı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberkamara Mahallesi yolu üzerinde Fadime Uzun, ağaç dalını kesmek için su kuyusunun kenarındaki dubaya çıktı. Uzun, dalı keserken dengesini kaybederek kuyuya düştü. Olayın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirilmesi üzerine hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Merkez İtfaiye Amirliği ve Yeşilyurt Müfreze ekipleri, vatandaşı düştüğü kuyudan kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşı düştüğü yerden kurtarmak için büyük çaba sarf eden ekipler, özverili çalışma sonucunda vatandaşı düştüğü kuyudan çıkararak, 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Fadime Uzun’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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