Kuyuya düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz (64), 5 metrelik kuyuya düştü. AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Paslanmaz, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Konya’dan, Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz dengesini kaybederek, tarihi yapının içerisindeki 5 metrelik boş kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, Paslanmaz’ı kuyudan halatla kurtardı. Hafif yaralı olan Paslanmaz, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Paslanmaz’ın sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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