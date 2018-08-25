HABER

Kuyuya düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz (64), 5 metrelik kuyuya düştü.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz (64), 5 metrelik kuyuya düştü. AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Paslanmaz, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Konya’dan, Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz dengesini kaybederek, tarihi yapının içerisindeki 5 metrelik boş kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, Paslanmaz’ı kuyudan halatla kurtardı. Hafif yaralı olan Paslanmaz, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Paslanmaz’ın sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (1)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (1)
Kuyuya düşen yaşlı adamı AFAD kurtardıKuyuya düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.