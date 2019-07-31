Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortaköy ilçesinde oturan Nejla Ülger‘in beslediği yavru kedi, bahçedeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Durumu fark eden Ülger, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca AFAD'dan yardım istedi. AFAD ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu halat ve aparatlar yardımıyla kediyi düştüğü kuyudan kurtardı.

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