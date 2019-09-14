HABER

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153385.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153385. Sokak üzerinde bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir bahçenin içerisindeki kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar ilk olarak kendi imkanları ile kediyi düştüğü kuyudan kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bahçeye gelen ekipler, kuyuya düşen kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı ve ardından kuyu içerisine merdiven indirildi. Merdivenden kuyu içerisine inen itfaiye memuru, kuyudaki yavru olduğu anlaşılan kediyi bir kova içerisine alarak kurtardı. Yukarıya çıkartılarak yere bırakılan yavru kedi, bir süre sonra uzaklaştı.

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.