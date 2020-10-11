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Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 09:03 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Ağaçarası mevkiinden geçen bir vatandaş bölgede bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duydu.

Çorum’un Kargı ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ağaçarası mevkiinden geçen bir vatandaş bölgede bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Yaklaşık 7 metrelik derinlikteki kuyunun içerisinde yavru köpeği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru köpeği olduğu yerden çıkardı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından muayenesi yapılan yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, yaklaşık 3 gündür kuyuda olabileceği değerlendirildi. Karnı doyurulan yavru köpek daha sonra salıverildi.

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