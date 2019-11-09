HABER

Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, gece karanlığında yürürken boş su kuyusuna düşerek yaralanan Alişan Yıldırım (35) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, gece karanlığında yürürken boş su kuyusuna düşerek yaralanan Alişan Yıldırım (35) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde bir beton fabrikasının yakınındaki arazide meydana geldi. Boş arazide yürüyen Alişan Yıldırım, gece karalığında açıkta kalan boş kuyuyu görmeyince içine düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Yıldırım, yaralı halde cep telefonundan 112'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kuyuya düşen Alişan Yıldırım'ı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak, acil sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına yeniden tedbir konulduHakan Şükür’ün babasının mal varlığına yeniden tedbir konuldu
Batman'da silahlı kavga: 1 ölüBatman'da silahlı kavga: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

Mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Denizli'de iğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Son dakika: MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.