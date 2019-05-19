HABER

Kuzen katili içindeki sesi dinlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kuzenini bıçaklayarak öldüren şahsın ifadeleri adeta kan dondurdu.

Kuzen katili içindeki sesi dinlemiş

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kuzenini bıçaklayarak öldüren şahsın ifadeleri adeta kan dondurdu. İfadesinde, “İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi istiyordu” diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. Beldede hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Vahdet K., tartıştığı kuzeni Vedat Tuna’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan Vahdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vahdet K., ifadesinde “İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi istiyordu. Ben belli bir süreye kadar bu hissimi kontrol ettim. Beraber ailecek hurdacılık yapıyorduk. Vedat Tuna üst katımda oturuyor. Olay günü bahsettiğim olayların etkisi arttı. Hava almak için dışarı çıktım. Vedat Tuna’nın üzerimde bıraktığı etki nedeniyle bir türlü kendime gelemedim. Sinirle kaldığım eve gittim. Evden ekmek bıçağını aldım. Şahsı öldürmek, yaralamak, şahıstan kurtulmak amacıyla çalıştığı iş yerine gittim. O sırtı dönük vaziyette hurda temizliyordu. Bıçakla sırt kısmına vurdum. Birden fazla kez bıçakla vurdum” diye konuştu.
Katil zanlısı kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Teyzesinin oğlunu öldüren kuzen: İçimden bir ses öldürmemi söylüyorduTeyzesinin oğlunu öldüren kuzen: İçimden bir ses öldürmemi söylüyordu
İş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı beklediİş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.