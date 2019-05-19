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Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, tartıştığı teyzesinin oğlu Vedat Tuna’yı (23) bıçakla öldüren Vahdet Kanar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kanar, ifadesinde, "İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi söylüyordu" dedi.

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Olay, önceki gün, Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna’yı tartışma sırasında bıçakla öldürdü. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim olan Kanar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kanar, ifadesinde, kuzenini sürekli olarak bir şeyler yapması konusunda kendisine baskı kurduğu için öldürdüğünü söyledi.

"İÇİMDEN BİR SES SÜREKLİ BU ŞAHSI ÖLDÜRMEMİ SÖYLÜYORDU"

Vedat Tuna’nın kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ileri süren Vahdet Kanar, "İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi söylüyordu. Ben belli bir süreye kadar bu hissimi kontrol ettim. Beraber ailecek hurdacılık yapıyorduk. Vedat Tuna üst katımda oturuyor. Olay günü bahsettiğim olayın etkisi arttı. Hava almak için dışarı çıktım. Vedat Tuna’nın üzerimde bıraktığı etki nedeniyle bir türlü kendime gelemedim. Sinirle kaldığım eve gittim. Evden ekmek bıçağını aldım. Şahsı öldürmek, yaralamak, şahıstan kurtulmak amacıyla çalıştığı iş yerine gittim. O sırtı dönük vaziyette hurda temizliyordu. Bıçakla sırt kısmına vurdum. Birden fazla kez bıçakla vurdum" diye konuştu.

Vahdet Kanar, ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Vedat Tuna Vahdet Kanar cinayet

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