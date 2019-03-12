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Kuzeni tarafından vurulan kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 00:48 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, alacak verecek nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Tolga Ç.

Muammer İRTEM- Serkan AKKUŞ/OSMANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, alacak verecek nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Tolga Ç. tarafından tabancayla vurulan Gökhan Ç. hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Güçlü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Ç. ve kuzeni Tolga Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Tolga Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Ç.’ye 7 kez ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Gökhan Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Tolga Ç. olayın ardından kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökhan Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökhan Ç.’nin ölüm haberini duyan ailesi ve yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis, cinayet şüphelisi Tolga Ç.’yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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