Kuzenine cinsel istismara 34 yıl hapis cezası

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 12 yaşındaki erkek kuzenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ö.O. (20), 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ö.O., karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmaya, mağdur çocuğun anne ve babası ile yakınları da katıldı. İlk kez 2 yıl önce babaannesini ziyarete giden kuzenine zorla cinsel istismarda bulunduğu, ardından da aralıklarla birçok kez eylemini sürdürdüğü iddia edilen sanık Ö.O., suçlamaları kabul etmedi.

Mağdur çocuğun annesi ise oğlunun yaşananları anlattığını belirterek, "Benim oğlum bu olaydan sonra psikoloğa gitmeye başladı. Çocuğum kendiliğinden benimle bu olayı konuştu. Sanığın birden fazla kendisini istismar ettiğini anlattı. Biz kayınvalidemin evine çok sık gitmiyoruz. Gittiğimizde ise oğlumu 'oyun oynayalım' diye yukarı çağırıyormuş, sonra da eylemlerini yapıyormuş" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Ö.O, "Kuzenim de olsa bir çocuğu ailesinin yanından zorla kendi evime çıkartamam. Bu iddia asılsızdır. Babamın olduğu bir ortamda mağdura böyle bir eylem yapmam söz konusu olamaz. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.

34 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti Ö.O.'ya, 'yaşı küçük çocuğa karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar' suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün, 'hile ile zincirleme şekilde çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

