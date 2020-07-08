HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın ailesi ilk kez konuştu

Kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın ailesi ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı Asayiş Büro Amirliğine getirmişti. İfadesi alınan genç kız emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Betül A.'nın annesi ve yakınları da karakol önünde kızlarını bekledi.

Kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın ailesi ilk kez konuştu

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı Asayiş Büro Amirliğine getirmişti. İfadesi alınan genç kız emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Betül A.'nın annesi ve yakınları da karakol önünde kızlarını bekledi.

"ÇOK PİŞMAN"

Yaşanan olayı anlatan Anne Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay aslında şakadan ibaret. Biz içerideydik misafirliğe gelmişlerdi. Onu çok sever. Kuzeni peşinden gidiyor. Ağlayınca kucağına almış. Kendi falan koymadı videoyu. Çok pişman. 18 yaşında kendisi çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuştu. Kızının kendisine "Anne ben böyle bir şey nasıl yaptım. Anne ben kendimde değilim" dediğini belirten Anne Ayşe A., "Çok korkmuş, çok kötü durumda. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Benim çocuğum da ufak. Kamerada gözüküyor ağzına değdirmiyor. O onun canını asla yakmaz canı gibi sevdiği biri. Başka biri ekran görüntüsünü kaydedip atıyor. O sırada yanlarında başka bir büyük de yok" dedi.

"BEN SÖZ VERİYORUM"

Dede Nurettin A. , ise yetkililere seslenerek torunun böyle bir insan olmadığını torunun kendilerine teslim edilmesini istediklerini belirtti. Dede Nurettin A. "Biz yetkililerden çocuğumuzun bize teslim edilmesini istiyoruz. Çünkü böyle bir şey yapacak bir insan değil. Böyle bir şey yapacak bir insan değil. Ne olur çocuğumuzu bize teslim etsinler. Bir daha böyle bir şey asla olmayacağına ben söz veriyorum. Bir defa affetsinler bir daha böyle bir şey asla ve asla olmayacak. Torunum çok pişman o da hastalandı çok korktu." şeklinden konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybettiYıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti
Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Diğer Haberler
Üsküdar sahilde çekirdek çitlemek yasaklandı mı? Sahilde çekirdek yemenin cezası nedir?

Üsküdar sahilde çekirdek çitlemenin cezası ne kadar?

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Böyle bir terbiyesizlik etmek istememiştim

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

HDP'li isme terör operasyonunda gözaltı

Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?

Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.