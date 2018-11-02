Kuzenini askere uğurladığı otobüsün altında kaldı

Konya'da kuzenini askere uğurlamak için bindirdiği otobüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Göklü (33), vatani görevini yapmak için Edirne'ye gidecek kuzeni Abdullah Bülbül'ü uğurlamak için merkez Selçuklu ilçesindeki Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.

Vedalaştığı kuzenini 42 DSN 65 plakalı otobüse bindiren Göklü, Bülbül'ü yeniden görmek için aracın yan tarafına geçti.

Bu sırada Mehmet A'nın kullandığı otobüsün hareket etmesiyle aracın altında kalan Göklü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dördüncü çocuğu bir hafta önce dünyaya geldiği öğrenilen Mevlüt Göklü'nün cesedi, polis ekiplerinin incelemeleri sonrası otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

Otobüs sürücüsü Mehmet A. ise gözaltına alındı.

