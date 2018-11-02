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Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 02:25 | Son Güncelleme

KONYA'da, şehirlerarası otobüs terminalinde kuzenini askere uğurlayan Mevlüt Göklü (33), otobüsün altında ezilerek hayatını kaybetti.

Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, şehirlerarası otobüs terminalinde kuzenini askere uğurlayan Mevlüt Göklü (33), otobüsün altında ezilerek hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Göklü, askere gidecek kuzeni Abdullah Bülbül'ü uğurlamak için yakınlarıyla birlikte terminale geldi. Bülbül, Göklü ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüsüne bindi. Mersin Silifke'den Edirne'ye giden Mehmet Akbulut (45) yönetimindeki 42 DSN 65 plakalı otobüs, yolcular bindikten sonra perondan hareket etmeye başladı. Bu sırada Göklü de, çevresindeki kalabalıkla birlikte otobüse yaklaşıp, kuzenine el sallamak isterken otobüs çarptı. Otobüsün sağ ön lastiği Göklü'nün üzerinden geçti. Kalabalığın uyarısı üzerine otobüs durdu. Arka lastiğin önünde ve kanlar içinde kalan Göklü, çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Göklü'nün 4'üncü çocuğunun bir hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi. Kazanın ardından otobüs şoförü Mehmet Akbulut, polis tarafından gözaltına alındı.
Otobüs ise Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yedek sürücüler eşliğinde yoluna devam etti.
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdiKuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdiKuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdiKuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi

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