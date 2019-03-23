Kuzenini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı 

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, tartıştığı kuzeni Metin Macit'i (18) kalbinden bıçaklayarak öldüren Doğan Macit (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam Kurtalan ilçesindeki Yenidoğan Çarşısı'ndaki kahvede Metin Macit ile kuzeni Doğan Macit arasında çıkan kavga, ölümle sonuçlandı. Doğan Macit, kavga sırasında kuzeni Metin Macit'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla önce Kurtalan Devlet Hastanesi götürülen Metin Macit, durumunun ağırlaşması üzerine Siirt Devlet Hastanesi?ne sevk edildi. Hastanede tüm müdahaleye rağmen Macit, kurtarılamadı.

Siirt Devlet Hastanesi?nden yakınlarınca cenazesi alınan Metin Macit, dün gece saatlerinde toprağa verilirken, Doğan Macit ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemlerinin ardından Doğan Macit, bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

