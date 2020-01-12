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  4. Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı (2)

Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'da teyzesinin oğlu Suriye uyruklu  Ahmet El Osman'ı(28), bıçakla yaralayan Hüsam Al İsa (21), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   

TUTUKLANDI
Konya'da teyzesinin oğlu Suriye uyruklu Ahmet El Osman'ı(28), bıçakla yaralayan Hüsam Al İsa (21), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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