Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nKonya'da teyzesinin o\u011flu Suriye uyruklu Ahmet El Osman'\u0131(28), b\u0131\u00e7akla yaralayan H\u00fcsam Al \u0130sa (21), sevk edildi\u011fi adliyede, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHer yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor! Memleketi bak\u0131n neresi...Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 b\u00f6lgesinde ter\u00f6ristlerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 t\u00fcneller kapat\u0131l\u0131yorKarda piknik i\u00e7in Domani\u00e7 Da\u011flar\u0131\u2019na ak\u0131n ettiler