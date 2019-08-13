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Kuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

ADANA'da, serinlemek için girdikleri sulama kanalında kuzeni Atakan Ünüvar'ı (14) boğulmaktan kurtaran Turan Yar (16), akıntıya kapılarak, kayboldu.

Kuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kayboldu

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da, serinlemek için girdikleri sulama kanalında kuzeni Atakan Ünüvar'ı (14) boğulmaktan kurtaran Turan Yar (16), akıntıya kapılarak, kayboldu.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Ünüvar ile kuzeni Turan Yar, nemli ve sıcak havadan bunalarak, serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Atakan Ünüvar, akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Kuzenini kurtarmaya çalışan Yar, Ünüvar'ı kıyıya doğru çekti. Ünüvar, kanal kenarındaki çimlerden tutunarak, su yüzünde kalmayı başardı. Turan Yar ise akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
Olayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kanal kenarında çimlere tutunan Atakan Ünüvar'a can simidi atarak, kanaldan kurtardı. Bu sırada olay yerine su altı polisi de sevk edilirken, kaybolan Turan Yar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kanal kenarında oturup, gözyaşı döken Atakan Ünüvar, "Kanalın kenarında, suyun sığ olduğu yerde serinlemek için suya girdik. Akıntıya kapılınca kuzenim, beni kurtarmak istedi. Ben kurtulmak için onu kendime çektim daha sonra o akıntıya kapıldı. O benim tek ağabeyimdi, çok seviyordum. Bu acıyla nasıl yaşar insan?" diye konuştu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atakan Ünüvar'ı ambulansa alarak, sağlık kontrolü yaptı. Polisler ise kayıp çocuğu bulmak başlattığı çalışmasını genişletti.
Öte yandan çocukların suya girdiği yerde kıyafetlerinin olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kaybolduKuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kaybolduKuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kaybolduKuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kayboldu

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