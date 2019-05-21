Kuzenini, dayısından zorla para aldığı için öldürmüş

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kuzeni Barış Köken'i(37) tabancayla vurarak, öldüren 18 yaşındaki Ö.K. suçunu itiraf etti. Ö.K., kuzenini, dayısından zorla bir miktar para aldığı için çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Ö.K. dün saat 19.00 sıralarında, kahvede, amcasının oğlu Barış Köken ile karşılaştı. Ö.K., iddiaya göre, dayısından zorla para aldığını öğrendiği kuzeni ile tartışmaya başladı. Kahvedekiler araya girerek, kuzenleri ayırdı. Ancak tartışma, sokakta da devam edip, kavgaya dönüştü. Ö.K.'nin belinden tabancasını çıkardığını farkeden Barış Köken, kaçarak yakındaki bir eve sığındı. Peşinden gelen Ö.K. ise kuzenine art arda 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri sırtına diğeri ensesine isabet eden Köken, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yeri incelemesinin ardından Köken'in cansız bedeni otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan Ö.K.'yi kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirilen Ö.K.'nin, kuzenini, dayısından zorla para alması nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ö.K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

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