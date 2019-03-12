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Kuzenini öldürdü, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

BURSA'da, dün gece husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi tabancayla vurup öldüren Tolga Çiftçi, adliyeye sevk edildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, dün gece husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi tabancayla vurup öldüren Tolga Çiftçi, adliyeye sevk edildi. Çelek yelek giydirilip, zırhlı araçla adliyeye getirilen Çiftçi'nin saklandığı sevgilisinin evinde gözaltına alındığı bildirildi. Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Çiftçi ile alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen amcasının oğlu Tolga Çiftçi arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tolga Çiftçi, belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Çiftçi'ye 7 el ateş etti. Bir internet haber sitesinin de sahibi olan Tolga Çiftçi kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tolga Çiftçi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Doğanbey Mahallesi'nde oturan sevgilisi A.Z.'nin evine baskın düzenleyen ekipler, Tolga Çiftçi'yi gözaltına aldı. Çiftçi, ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Tolga Çiftçi, ''Aramızda 4-5 yıldır borç meselesi yüzünden husumet var. Sürekli arkamdan konuşup bana çevremdeki insanlarla haber yolluyordu. Benim de canıma tak etti. Olay günü aradım ve buluşalım dedim. Buluşma yerine geldiğimde, yine bana hakaret etmeye başladı. Bende öldürmek için silahımdaki tüm mermileri sıktım'' dedi.

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ, ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

İfadesinin ardından Tolga Çiftçi, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Çiftçi, zırhlı araçla adliyeye götürüldü. Bu sırada polis ekiplerinin adliye önünde otomatik silahlarla önlem aldığı görüldü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Tolga Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada cinayet anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Tolga Çiftçi'nin kullandığı beyaz bir araçla, sokakta bekleyen Gökhan Çiftçi'nin yanına geldiği, çıkan tartışmada da silahını çekip peş peşe ateş ettiği görüldü.

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