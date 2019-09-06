Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu

İstanbul’da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına giden genç, "Keşke ben ölseydim hakkını helal et böyle olmasını istemezdim. Ahirette görüşürüz" diyerek dua edip, vicdan yaparak polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, dayı-hala oğlu Halil Çakar (19) ile Mehmet Budan (21) çiçek satmak için gittikleri İstanbul’da bir kişiyle görüştü. İki kuzen aynı kişiye gülü kendi satmak istedi ancak vatandaş 35 lira vererek gülü Mehmet Budan’dan aldı. Bunun üzerine Çakar, "O gülü ben satacaktım para benim hakkım, çabuk parayı bana ver" dedi. Ancak Budan, "Gülü ben sattım adam benden aldı para falan veremem" dedi. Bunun üzerine Çakar ile Budan arasında kavga başladı. Kavgada, Budan yanında bulunan maket bıçak ile Çakar’ı bıçakladı. Budan kuzenini kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de "Baliciler önümüzü kesti bizden para istediler vermeyince Halil Çakar’ı bıçaklayıp kaçtılar" dedi. Daha sonra Budan ambulans ile Çakar’ın götürüldüğü Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Ameliyata alınan Çakar bir süre sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine Budan da hastaneden kaçtı.