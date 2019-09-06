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Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına giden genç, "Keşke ben ölseydim hakkını helal et böyle olmasını istemezdim.

İstanbul’da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına giden genç, "Keşke ben ölseydim hakkını helal et böyle olmasını istemezdim. Ahirette görüşürüz" diyerek dua edip, vicdan yaparak polise teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, dayı-hala oğlu Halil Çakar (19) ile Mehmet Budan (21) çiçek satmak için gittikleri İstanbul’da bir kişiyle görüştü. İki kuzen aynı kişiye gülü kendi satmak istedi ancak vatandaş 35 lira vererek gülü Mehmet Budan’dan aldı. Bunun üzerine Çakar, "O gülü ben satacaktım para benim hakkım, çabuk parayı bana ver" dedi. Ancak Budan, "Gülü ben sattım adam benden aldı para falan veremem" dedi. Bunun üzerine Çakar ile Budan arasında kavga başladı. Kavgada, Budan yanında bulunan maket bıçak ile Çakar’ı bıçakladı. Budan kuzenini kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de "Baliciler önümüzü kesti bizden para istediler vermeyince Halil Çakar’ı bıçaklayıp kaçtılar" dedi. Daha sonra Budan ambulans ile Çakar’ın götürüldüğü Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Ameliyata alınan Çakar bir süre sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine Budan da hastaneden kaçtı.

"Keşke ben ölseydim hakkını helal et"
İstanbul polisi de katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Çakar’ın cenazesi yakınları tarafından alınıp Adana’ya getirilerek 1 Eylül günü Kürkçüler Mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından şoka giren Budan, otostop çekerek Adana’ya dönmeye karar verdi. 3 Eylül’de Adana’ya gelen Budan, Çakar’ın mezarına gitti. Budan, Çakar’ın mezarı başında önce dua etti. Budan daha sonra da öldürdüğü kuzenine seslenerek şunlar söyledi:
"Böyle olmasını kimse istemezdi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke ben ölseydim de sana bir şey olmasaydı. Benden yana hakkım varsa helal olsun sen de bana hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allah’a emanet ol" dedi. Bu anlar Budan’ın arkadaşları tarafından da kayıt altına alındı.
Budan kuzeninin mezarını görünce vicdan yapıp teslim olmaya gitti. Mezarlıktan çıkan Budan polis merkezine giderek İstanbul’da kuzenini öldürdüğünü, mezarına gidip dua edince vicdan yaptığını, teslim olduğunu söyledi. İfadesi alınan Budan, daha sonra adliyeye sevk edildi. Budan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
35 liralık gül için kuzenini öldüren Budan tutuklanınca, Çakar’ın yattığı Kürkçüler Mezarlığının yaklaşık 750 metre uzağındaki Kürkçüler Cezaevine götürüldü.

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