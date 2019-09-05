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Kuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

BURSA'da, husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi (32) sokak ortasında 7 kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tolga Çiftçi (39), müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.

Kuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi (32) sokak ortasında 7 kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tolga Çiftçi (39), müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Çiftçi, kuzenini öldürme kastının bulunmadığını, tabancayı hedef göstermeksizin ateşlediğini öne sürerek, “Öldürdüğüm Gökhan Çiftçi'nin babası olan amcam Abdülselim'den affımı istiyorum” dedi.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz mart ayında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Gökhan Çiftçi (32) ile amcasının oğlu Tolga Çiftçi (39), sokakta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tolga Çiftçi belinden çıkardığı tabancayla Gökhan Çiftçi'ye 7 el ateş etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gökhan Çiftçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Tolga Çiftçi ise Doğanbey Mahallesi'nde oturan sevgilisi A.Z.'nin evinde yakaladı. Gözaltına alınan Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAKİMDEN DEĞİL, AMCASINDAN 'AF' İSTEDİ
Hakkında müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Tolga Çiftçi, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Tolga Çiftçi, “Gökhan ile amcamla aramızdaki para meselesi nedeniyle görüşmüyorduk. Gökhan’ı sosyal medya hesaplarındam engelledim. Ortak arkadaşlarımız bana, ‘Senin hakkında sürekli küfürlü konuşuyor ve aramanı istiyor” diyordu. Gökhan’ı telefonla aradım. Küfür edip, hakeretlerde bulundu. Gökhan bana bulunduğu yeri söyledi. Oraya gittim Gökhan'ın yanında arkadaşı K. de vardı. Kalabalığı gördüğüm için olay yerinden gitmek istedim ama 'korktu demesinler' diye yanlarına gittim. Korkutmak için yere doğru ateş ettim. Gökhan, koşarak üzerime geldi. Üzerime doğru gelirken hakaret ve küfürler etti. Ben de hedef gözetmeksizin silahı ateşledim. Öldürme kastım yoktu. Hasmım olduğu için silah taşırım. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olay nedeniyle üzgünüm, Gökhan'ın babası olan amcam Abdülselim'den affımı istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istediKuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istediKuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istediKuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istedi

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