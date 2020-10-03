HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 23:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayındır ilçesinde amcasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.Olay, dün akşam Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak’ta meydana geldi.

Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde amcasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.
Olay, dün akşam Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin G. (23) ile amcasının oğlu Zeynel Abidin G. (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, Seyfettin G. evinden aldığı pompalı tüfekle Zeynel Abidin G.’ye ateş etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zeynel Abidin G.’nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Seyfettin G. ile 3 kişiden 2’si ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Seyfettin G. çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 3 kişiden biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Burdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulunduBurdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
23 milyon dolarlık tuvalet hizmete hazır 23 milyon dolarlık tuvalet hizmete hazır
En Çok Okunan Haberler
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Diyanet'ten o paylaşımlara ilişkin açıklama geldi
Diyanet'ten o paylaşımlara ilişkin açıklama geldi
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Kan donduran olay! Cani koca, eşine dehşeti yaşattı
Kan donduran olay! Cani koca, eşine dehşeti yaşattı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Burdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Hayatını kaybettiği iddia edildi! Ali Kırca öldü mü? Ali Kırca kimdir? Ali Kırca kaç yaşında?
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiası
Dicle Nehri'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
2 yaşındaki çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Ankara'da berber dükkanındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
ERÜ’de geliştirilen koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu
Türkiye'de bir ilk! İnsanlar üzerinde denenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.