Kuzenini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuzenini öldüren sanığa, "kasten öldürme" ve "6136 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ahmet Karslı ve öldürülen Tufan Dinçer'in müşteki eşi Zehra Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Karslı'nın olayın ardından gizlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Yunus Eren ise duruşmaya katılmadı.

Savcının, mütalaasında sanık Karslı'nın, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından söz verilen müşteki avukatı, sanığın bu suçtan değil, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Zehra Dinçer de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Karslı ise "Yaptığım hata, pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istemiyorum." dedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karslı'ya, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 20 yıl ve bin 200 lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.