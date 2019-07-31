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Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Bursa’da aralarında husumet bulunan kuzenini öldüren şahsa müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.Mart ayında Osmangazi’ye bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tolga Ç., arasında husumet bulunan Gökhan Ç.’ye (32) 7 el ateş etti.

Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi

Bursa’da aralarında husumet bulunan kuzenini öldüren şahsa müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Mart ayında Osmangazi’ye bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tolga Ç., arasında husumet bulunan Gökhan Ç.’ye (32) 7 el ateş etti. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan Tolga Ç., Osmangazi ilçesinde sevgilisinin evinde yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Müebbet talebi
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan Ç.’nin ölümüyle alakalı soruşturmayı tamamladı. Savcı, “kasten öldürme” suçundan Tolga Ç. hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi

Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi

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