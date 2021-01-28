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Kuzenini öldüren yerel gazete patronuna 20 yıl hapis

28.01.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Kuzenini öldüren yerel gazete patronuna 20 yıl hapis

Bursa’da tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren yerel gazete patronu 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bursa 7.

Bursa’da tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren yerel gazete patronu 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki “kasten adam öldürmek” suçundan yapılan son duruşmaya sanık T.Ç., cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 2 yıl önce merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 yıldır görüşmedikleri iddia edilen kuzeni G.Ç.’yi tabancayla vurarak öldürmekle suçlanan yerel gazete ile internet sitesinin sahibi tutuklu sanık T.Ç., son sözünde çok pişman olduğunu söyledi. Kuzenini tabancayla vurma gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen sanık T.Ç., “Onu öldürmek istesen araçtan ateş eder giderdim. Kalabalık olduğu için önce yere sıktım. Kendisine doğru ateş etmedim. Yaptığım iş sebebiyle tehdit aldığım için silahı hep arabada taşıyordum. Adalete güveniyorum. Takdir mahkemenizindir” diye konuştu.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, “kasten adam öldürmek” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında işlenmiş olması sebebiyle cezası 18 yıla düşüren T.Ç.’ye ayrıca “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

Kuzenini öldüren yerel gazete patronuna 20 yıl hapis

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