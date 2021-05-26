Kuzenini öldürüp arkadaşını yaralamıştı! Vahşetin nedeni yasak aşk şüphesi çıktı

Olay, dün akşam Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Ali Kılıç, otomobilde olan kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek'e tabancayla ateş etti. Sercan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Gebedek de ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ali Kılıç, 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'ye de 2 el ateş etti. Mermilerin isabet etmediği N.K., komşusuna kaçarak, kurtuldu. Ardından yakındaki evin bahçesine kaçan Ali Kılıç, kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

OTOMOBİLLE GİDERKEN ARKADAŞINI VE KUZENİNİ VURMUŞ

Ali Kılıç, ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialar üzerine arkadaşı Ferdi Gebedek'in iş yerine gittiğini söyledi. Ardından otomobille olayın yaşandığı mahalleye doğru gittiklerini anlatan Kılıç, telefon ederek, çağırdığı kuzeni Sercan Kılıç'ı da araca aldıklarını kaydetti. Gebedek'in aldatma olayını doğrular gibi konuşması ve Sercan Kılıç'ın da gülmesi üzerine kendisini kaybettiğini belirten Kılıç, arka koltukta oturduğu sırada aracı kullanan Gebedek'e ardından kuzenine ateş ettiğini anlattı. Kontrolünden çıkan aracın duvara çarparak, durduğunu söyleyen Kılıç, yakınlardaki evine gittiğini ve ateş açtığı eşinin kaçtığını kaydetti.

Ali Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

