Kuzenini öldürüp cesedini yol kenarına attı! Cinayetin nedeni bakın ne çıktı

Ankara Altındağ'da yol kenarında cansız bedeni bulunan 40 yaşındaki Şükrü Kerekli'nin katil zanlısı kuzeni çıktı. Olay sonrası Afyonkarahisar'da yakalanan Özgür Taylan Doğan emniyetteki ifadesinde kuzeni neden öldürdüğünü itiraf etti.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Şükrü Kerekli, 3 gün önce Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kerekli'nin araçtan yol kenarına atıldığını saptadı. Takibe alının aracın sürücüsü Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu kabul eden Doğan, kuzeni Kerekli'yi, kendisine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Doğan'ın, olay gecesi kuzeninin evine misafirliğe gittiği, burada alkol alan ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Doğan'ın, kendisini otomobiliyle evine bırakan Kerekli ile tartışmaya devam ettiği, bu sırada kendisine küfrettiğini iddia ettiği Kerekli'yi direksiyonda bıçaklayıp, cesedini de yol kenarına attığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Taylan Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

