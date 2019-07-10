Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Altınkaya Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokak'ta, İ.K. ile amcasının oğlu Savaş K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.K. otomobilinden getirdiği pompalı tüfekle Savaş K'ye ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İ.K. kullandığı pompalı tüfekle Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

