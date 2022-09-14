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Kuzenini ve eşini öldürdü! Korkunç detay, daha önce de...

14.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 44 yaşındaki Fatih Mehmet Bülbül, 46 yaşındaki eşi Yeliz Bülbül ve 54 yaşındaki kuzeni Şaban Ali Bülbül’ü silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan ve yakalanarak gözaltına alınan Fatih Mehmet Bülbül tutuklandı. Bülbül'ün, daha önce de Yeliz Bülbül'e şiddet uyguladığı ve otomobille ezmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kuzenini ve eşini öldürdü! Korkunç detay, daha önce de...

Olay dün Rize Çayeli'nde meydana geldi. Fatih Mehmet Bülbül, ilk önce kuzenini sonra da eşini silahla vurdu. Yeliz ve Şaban olay yerinde hayatını kaybederken Bülbül, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından tutuklanan Bülbül'ün daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve otomobille ezmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Şaban Ali Bülbül

ÖNCE KUZENİNİ SONRA DA EŞİNİ VURDU

Dün saat 14.00 sıralarında, ilçenin Demirhisar köyünde meydana gelen olayda Fatih Mehmet Bülbül, iddiaya göre, geçimsizlik yaşadığı eşi Yeliz Bülbül ile tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, bu anlara tanık olan Fatih Mehmet Bülbül'ün kuzeni de olan eniştesi Şaban Ali Bülbül, çifti ayırmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını ateşleyen Bülbül, kendisine müdahale eden Şaban Ali Bülbül'ü ardından eşini vurdu. Şaban Ali Bülbül ile Yeliz Bülbül, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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Yeliz Bülbül

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DAHA ÖNCE DE OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞMIŞ

Fatih Mehmet Bülbül'ün, daha önce de Yeliz Bülbül'e şiddet uyguladığı, otomobille ezmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bülbül'ün, son olayda, kendisini uyardığı ve müdahale ettiği için kuzeni Şaban Ali Bülbül'ü de tartışmada öldürdüğü belirtildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Mehmet Bülbül, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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