Kuzenini yaralayıp arkadaşını öldüren sanığa 36 yıl 8 ay hapis cezası

Konya'da bir restoran önünde çıkan silahlı kavgada, eski kayınbiraderini yaralayıp arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, 36 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

5. Ağır ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Dakım (34), öldürülen Sinan Ünlü'nün (25) yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan ömür boyu, "yakınını kasten yaralama" suçundan da 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dakım'dan son sözleri soruldu.

Olay günü alkollü olduğunu savunan Dakım, pişman olduğunu söyledi.

Dakım, öldürme niyeti olmadığını ileri sürerek, "Alkollü olduğumdan ne yaptığımı bilmiyordum. Kavga sırasında eski kayınbiraderimin aracın içinden bir şey almaya çalıştığını görünce korktum. Bunun üzerine silahla ateş ettim." diye savunma yaptı.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın Gökhan Dakım'ı yaralamasına ilişkin, sanığın mahkemedeki "iyi hali" göz önünde bulundurularak 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına, Sinan Ünlü'yü kasten öldürdüğü gerekçesiyle de 25 yıl olmak üzere toplam 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

- Olay

Selçuklu ilçesi Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir restoranın önünde 9 Haziran 2018'de, Gökhan Dakım ile husumetli olduğu kuzeni Çetin Dakım arasında kavga çıkmış, Çetin Dakım'ın av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sinan Ünlü hayatını kaybetmiş, Gökhan Dakım yaralanmıştı.

Meram ilçesinde suç aleti silahla yakalanan Çetin Dakım, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

