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Kuzeninin boğazını kesen zanlı, 4 yıl 5 ay sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde 2014 yılı Ağustos ayında amcasının oğlu Güven Günel'i (28) av tüfeğiyle vuran ve daha sonra boğazını keserek öldürmeye çalışan Ahmet Günel (30), 4 yıl 5 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.

Kuzeninin boğazını kesen zanlı, 4 yıl 5 ay sonra yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde 2014 yılı Ağustos ayında amcasının oğlu Güven Günel'i (28) av tüfeğiyle vuran ve daha sonra boğazını keserek öldürmeye çalışan Ahmet Günel (30), 4 yıl 5 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 10 Ağustos 2014'te Köşk'ün Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.G. ile kardeşi M.G.'nin çocukları arasında, Köşk ilçe merkezinde katıldıkları düğün sonrasında tartışma çıktı. Daha sonra ayrılan iki grup, dönüşte Karatepe Mahallesi Kösealanı mevkisinde karşı karşıya geldi. Ayı zamanda komşu olan amca çocukları arasında çıkan kavgada M.G.'nin oğlu Ahmet Günel, amcası C.G.'in oğlu Güven Günel'i göğsünden av tüfeğiyle vurduktan sonra bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan Güven Günel, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ancak, Güven Günel, 16 ay sonra 22 Aralık 2015'te Baklaköy Mahallesi Mezarlığı'nın yanında yürürken, arkadan gelen motosikletin çarpmasıyla yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
EVİNE GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Kuzenini ağır yaralayıp dağa kaçan Ahmet Günel, tüm çabalara rağmen yakalanmadı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yenilenen ekibi, yakalanmamak için devamlı yer değiştiren Ahmet Günel'i bulmak için 4 ay önce çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphelinin Karatepe Mahallesi'ndeki evine gelip gittiği tespit edildi. Jandarma asayiş timleri operasyon hazırlığındayken, Karatepe Mahallesi'nden ayrıldığı, Baklaköy ve Başçayır mahallerine gittiği belirlenen Ahmet Günel, yapılan çalışmayla yakalandı. Ahmet Günel'in yapılan üst aramasında, 25 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Günel, mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kuzeninin boğazını kesen zanlı, 4 yıl 5 ay sonra yakalandı

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