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Kuzeninin cipini çaldığı iddia edilen kadın serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kuzenin cipini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, 2 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Körfez Kuzey Mahallesi’nde meydana geldi.

Kuzeninin cipini çaldığı iddia edilen kadın serbest kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kuzenin cipini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 2 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Körfez Kuzey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (45) isimli vatandaş, yaklaşık 50 bin TL değerindeki cipini evinin önüne park ederek tatile gitti. B.S. tatildeyken gece saatlerinde evinin önündeki cipi kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Aracın çalındığını fark eden komşuları durumu hemen B.S.’ye bildirdi. B.S.’nin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgede bulunan tüm kent güvenlik kameraları ile iş ve ev yerlerine ait olan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, aracın çalındıktan sonra bir kavşakta durduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde kavşakta bulunan kadının binmesi sonrasında aracın İstanbul istikametinde uzaklaştığı belirlendi. İncelemelerini derinleştiren ekipler, bölgedeki incelemelerinde şahısların şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm firmasına ait servis aracı ile cipi çalmaya geldiklerini tespit etti. Firmanın Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki şubesine giden ekipler, İstanbul’dan Kocaeli’ye otobüsle gelen şahısların kimliklerini aldıkları biletlerden tespit etti.
Aracı çaldıkları şahıslardan birinin E.U. (44) isimli kadın olduğu tespit edilirken, yanındaki şahsın ise sahte kimlikle bilet aldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşadığı öğrenilen E.U. takip altına alındı. Yapılan takip sonucunda E.U. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen E.U. isimli kadın aracı Ümraniye’de bulunan evine yakın bir sokağa park ettiğini itiraf etti. Durum üzerine bölgeye giden ekipler, çalıntı cipi üzerine takılı olan sahte bir plaka ile buldu. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların çaldıkları araca sahte plaka taktıkları belirlenirken, cip sahibine teslim edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde cipi erkek arkadaşı R.A. (37) ile birlikte çaldığını iddia eden E.U.’nun, çaldıkları aracın kuzenine ait olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. İfadesinde daha önce sevgilisi R.A. ile kuzeninin evine geldiğini ve bu süreçte ödünç aldıkları aracın anahtarını kopyalattıklarını söyleyen R.A., kuzeninin tatile gittiğini öğrenince aracı çaldıklarını belirttiği öğrenildi. Tehdit, gasp ve mala zarar vermeden 3 adet suç kaydı olan E.U. emniyette yapılan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan E.U.’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Cinayet, yaralama, silahla tehdit, yağma gibi farklı suçlardan 20 adet kaydı, 10 suçtan aranması ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi R.A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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